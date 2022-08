Gotti sul mercato: “Sfoltire e aumentare la scelta ovunque: dietro, in mezzo e davanti”

“Ci siamo dette cose molto precise. Abbiamo bisogno di un certo tipo di fisicità in alcuni ruoli chiave per il tipo di campionato che ci aspetta. Andiamo in cerca anche di caratteristiche tecniche che ci devono aiutare molto. C’è grande condivisione sulle esigenze, poi se sarà possibile arrivarci lo vedremo”. Così Luca Gotti parla degli obiettivi di mercato condivisi con il club.

Ancora dieci giorni di trattative per sfoltire la rosa e portare forze fresche. “Voglio limitare il numero di giocatori rispetto a quello dello scorso anno, in cui la rosa era stata costruita in vista del blocco del mercato. E poi voglio aumentare la competitività ruolo per ruolo e creare una certa complementarietà per avere più scelte da poter fare a seconda degli avversari. Dove? Dappertutto. Dietro, in mezzo e davanti”.

