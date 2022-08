Gotti traccia la rotta: “Lo Spezia del secondo tempo è dove vorrei andassimo sul lungo periodo”

Dopo l’ottima vittoria di Empoli lo Spezia cade contro un’Inter fuori categoria, troppo più forte della squadra di Gotti e spinta dal calore degli oltre settantamila di San Siro. Ma lo Spezia è stato troppo ‘arrendevole’? Nella conferenza post partita il tecnico delle aquile prova a dare la sua lettura della gara: “L’impressione è che le prime sette-otto squadre del campionato siano tutte migliorate, e alcune anche di molto. Si apre questo divario fra quelle squadre e le altre che fanno lo stesso campionato. Non so se sia davvero sparita la terra di mezzo, quelle due-tre squadre che occupano i posti attorno alla decima posizione, lo dirà il campionato, però di sicuro c’è una forbice più ampia e mi sembra palese. Non sono io a dover fare queste considerazioni, era una considerazione laterale venendo a giocare con l’Inter”.

“E allora dico che, anche nel primo tempo quando eravamo in una situazione di pareggio, non ero contento di alcune cose. Avevamo preparato delle cose che ci avrebbero regalato 15 metri in più di campo, e soprattutto potevamo giocare meglio, sfruttare meglio certi spazi, giocare con più personalità. Non è facile capire dove iniziano i tuoi demeriti e i meriti dell’avversario. Poi nel secondo tempo c’è stato un modo diverso di stare in campo, ci hanno fatto gol alla prima occasione ma comunque siamo andati nella direzione che vorrei sul lungo periodo”.

