Leivi: con Puccini, Verdi, Rossini, Lehar serata indimenticabile

Quarto appuntamento della rassegna musicale “Notti tra le note”, che a Leivi è ormai una tradizione. Oggi ci accompagna nelle quiete calda di una notte agostana il “Praeludium ensemble”, gruppo composto da Renata Campanella, soprano, Andrea Cardinale al violino, Simone Cricenti al violoncello, Francesco Gardella al clarinetto, Alessandro Magnasco al pianoforte.

Il sindaco Vittorio Centanaro ricorda con commozione l’esibizione due anni fa esatti di Vittorio De scalzi dei New Trools, da poco scomparso; così come non può mancare il doveroso omaggio di Giorgio Sivori, funzionario comunale dalla rara sensibilità nell’adempiere il proprio lavoro. A lui è dedicato il concerto di questa sera. Presenti anche molti cittadini ucraini, ospiti di Leivi. Incentrata sul tema della pace la breve poesia letta da prete Rinaldo ispirata al vicino Ponte di Scaruglia: la pace come ponte da costruire.

Punto di forza del quintetto la voce lirica di Renata Campanella, laureata a pieni voti al conservatorio Bellini di Catania, vincitrice di numerosi premi internazionali.

