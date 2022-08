Levanto: vigili del fuoco, i 20 anni del distaccamento volontari

Dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando della Spezia

Il 20 Agosto 2022 presso la sede del distaccamento di Levanto (SP), è stata organizzata la cerimonia per il ventennale dall’attivazione della sede volontaria. Nel lontano 19 Agosto 2002, dopo la preliminare conclusione della fase formativa di base ai vigili volontari, integrata dal tirocinio operativo effettuata con le squadre della sede Centrale, si posero le condizioni per l’attivazione di quella sede . Il distaccamento, il cui ambito territoriale di competenza ricomprende il territorio comunale di Levanto , esteso fino al territorio dei comuni limitrofi posti nelle immediate vicinanze di Monterosso, Bonassola, Framura e Deiva Marina, nacque con l’obiettivo di conseguire un miglioramento della tempestività del servizio di soccorso tecnico urgente, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza delle squadre della sede Centrale e di Brugnato.

» leggi tutto su www.levantenews.it