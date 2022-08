Loano. Serata di sport e di condivisione, sabato 20 agosto, per la nona edizione della Marina Classic a Loano, gara podistica con 230 iscritti (dei quali 212 arrivati) che si sono dati battaglia su un circuito, tutto interno alla marina loanese, in giro unico della lunghezza di 4,78 chilometri.

Ha prevalso Gabriele Laurenti dell’Atletica Pinerolo in 15’16”; secondo Federico Scabini dell’Atletica Pavese in 15’28”, terzo Savio Ghebrehanna (già vincitore in passato della gara) in 15’29”.

» leggi tutto su www.ivg.it