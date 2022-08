Prosegue a Sarzana Mythoslogos 2022. Martedì 23 agosto l’appuntamento è alle 21 nell’atrio del Palazzo comunale per la conferenza ‘Platone a Eleusi’, relatore Gualtiero Santi, Università di Pisa. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà in sala consiliare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com