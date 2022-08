Politiche 2022, Andrea Costa e Marco Scajola capilista di “Noi moderati” in Liguria

Genova. Saranno Andrea Costa e Marco Scajola i capilista di Noi Moderati in Liguria, rispettivamente nei collegi proporzionali della Camera e del Senato. A comunicarlo è il governatore Giovanni Toti, il cui partito Italia al Centro è incluso nella lista centrista.

Andrea Costa, già consigliere regionale in Liguria, “da sottosegretario alla Salute nell’ultimo governo Draghi ha lavorato in prima linea nella lotta al Covid e per la grande campagna vaccinale, dando un contributo prezioso per il Paese in questi due anni di pandemia”, si legge nella nota di Toti.

