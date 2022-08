Politiche 2022, il centrosinistra chiude le liste: ufficiali le candidature di Piccardo e Pastorino

Genova. Ora è ufficiale: il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino sarà il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale Genova Centro Est per la Camera. L’altro nome confermato, tra quelli già trapelati negli scorsi giorni, appartiene a un’altra sindaca: Katia Piccardo, prima cittadina di Rossiglione e vicesegretaria provinciale del Pd, in corsa per la Camera nel collegio Genova Ponente. A un giorno dalla scadenza per il deposito delle liste si completa dunque il puzzle dei profili che tenteranno la difficile imprese di strappare al centrodestra i seggi della quota maggioritaria.

Tramonta invece un’ipotesi che aveva destato un certo interesse, quella di vedere Emma Bonino candidata per il Senato nel Ponente ligure. Al suo posto il Partito Democratico ha deciso di piazzare un’altra donna, la romagnola Sandra Zampa, già sottosegretaria alla Salute e vice di Enrico Letta, di cui è fedelissima. Nell’altro collegio uninominale di Palazzo Madama, quello di Levante, verrà schierato il consigliere comunale spezzino Guido Melley in rappresentanza dell’alleanza Verdi-Sinistra. A completare il quadro sono altri due sindaci: quella di Stella, Marina Lombardi, in quota Psi per il Ponente alla Camera, e quello di Castelnuovo Magra, Daniele Montebello, in quota Pd per il Levante a Montecitorio.

