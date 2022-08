Politiche 2022, Ilaria Cavo candidata alla Camera: “Non è un collegio sicuro, per questo ho accettato”

Genova. È ufficiale: l’assessora regionale Ilaria Cavo sarà candidata per il centrodestra nel collegio uninominale Genova Ponente della Camera. Lo ha confermato lei stessa con un post su Facebook: “Ringrazio il presidente Toti per avermi offerto questa opportunità che mi onora e l’intera coalizione dei partiti di centrodestra per averla condivisa”.

Per Ilaria Cavo si profila una sfida non semplice con la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, candidata del Pd e della coalizione di centrosinistra nel suo stesso collegio. “Quando mi è stato proposto, ero consapevole di non andare a intestarmi un cosiddetto collegio sicuro. In termine tecnico lo definiscono contendibile: proprio per questo mi sono messa a disposizione, come è giusto fare in un gioco di squadra in cui si crede. E da domani la partita elettorale inizia”.

» leggi tutto su www.genova24.it