Politiche 2022, Toti: “Non strumentalizziamo il Covid”. Il sottosegretario Costa capolista in Liguria

Genova. “Non strumentalizziamo il Covid in questa campagna elettorale, per favore”. Ho sentito dire al ministro Speranza cose totalmente prive di senso, segno di una sinistra che, per paura di perdere, non rinuncia a usare nessun argomento. Un ministro che stimo per impegno e coraggio avuto, e con cui ho collaborato per più di due anni per contrastare il Covid”. Lo dice Giovanni Toti, esponente di Noi Moderati (Italia al Centro) nel PunToti, la sua rubrica social.

“Ho sentito dire che il centrodestra non ha una linea decisa contro il Covid, o che addirittura non vuole candidare il sottosegretario Andrea Costa. Cosa non vera – sottolinea Toti – visto che invece con orgoglio dico che Costa sarà capolista per Noi Moderati in Liguria e con lui farò campagna elettorale dopo aver contrastato per due anni il virus al suo fianco”.

