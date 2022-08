“Porto sotto le stelle” ad Andora, Davide Besana incanta il pubblico con il racconto dei suoi “Cento giorni nel Tirreno”

Andora. La Midva, la barca con cui Davide Besana ha navigato in solitaria per “100 giorni nel Tirreno” era attraccata sulla banchina a pochi passi dal palco, ben visibile al pubblico che ieri sera, nel porto turistico di Andora, ha partecipato all’ultimo appuntamento della rassegna “Porto sotto le Stelle” organizzata dall’A.M.A. e dal comune di Andora.

Besana, velista e disegnatore di successo grazie alle sue graphic novel dedicate alla vela, ieri sera, ha coinvolto il numeroso pubblico, raccolto nel suggestivo scenario del molo sottoflutto, raccontando una straordinaria esperienza sportiva e umana.

“Cento giorni nel Tirreno” lo ha visto toccare le principali marine italiane, partecipare a competizioni veliche di prestigio, realizzare mostre e offrire, in collaborazione con Save the Children, laboratori di disegno e lezioni di vela ai bambini assistiti nei Punti luce italiani.

