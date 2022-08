“San Pietro Vara in Fiera”, in mostra gli antichi mestieri e i sapori della tradizione

E’ ritornata oggi, dopo due anni di stop, la manifestazione “San Pietro Vara in Fiera” organizzata dal Comune di Varese Ligure in collaborazione con Confartigianato La Spezia. Ambulanti, artigiani, antichi mestieri, banchi gastronomici, saltimbanchi suggestioni musicali per le vie del borgo, cantine aperte con prodotti biologici, esposizione di macchine agricole e giochi per bambini stanno animando per la giornata intera il borgo varesino. Il tutto accompagnato dalla tradizionale porchetta di San Pietro Vara, sgabei e tanto buon vino. La riscoperta dei piccoli borghi, gli antichi mestieri, i prodotti agroalimentari genuini, la semplicità delle feste popolari sono la sfida turistica della Val di Vara. Un’edizione che sta vedendo l’impegno di tutti gli abitanti del borgo di San Pietro Vara coordinati dall’assessore Luigina Cademarchi per incuriosire visitatori e turisti della Val di Vara, dalla Spezia, dal Tigullio e dalle Cinque Terre.

“Finalmente ritorniamo alla quasi normalità”, ha esordito il sindaco di Varese Ligure Gian Carlo Lucchetti. “Oggi ritorna una bellissima iniziativa, non solo per Varese e San Pietro Vara, ma per tutta la Valle. C’è un forte bisogno di rilanciare territorio, di far venire persone nei nostri luoghi, per farne conoscere caratteristiche, bontà ed eccellenze”, ha concluso il primo cittadino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com