Troppa Inter per lo Spezia, Dragowski amaro: “Loro possono giocare anche sulla luna… Vogliamo salvarci in fretta”

Lo Spezia cade a San Siro contro un’Inter troppo forte, che ha creato tanto e ha meritato i tre punti. Ma la squadra di Gotti avrebbe potuto fare qualcosa in più? Nel post gara a parlarne è uno dei protagonisti del match, il portiere Bartlomiej Dragowski: “Domanda dura, quando giochi con l’Inter sai che sarà difficile. L’Inter può giocare anche sulla luna. Il primo tempo lo abbiamo giocato anche abbastanza bene, poi quando prendi gol e nel secondo tempo ne prendi un altro è dura. Abbiamo fatto la nostra partita, ma purtroppo contro questi avversari è difficile”, spiega a Sky e DAZN il polacco, appena arrivato in Liguria ma già ben integrato nel gruppo di Gotti.

“In questo gruppo mi sto trovando bene, non mi sento in difficoltà e tatticamente seguo la squadra. Mi trovo bene con i compagni, con Nikolaou ho giocato ad Empoli, Kiwior è polacco come me: ci capiamo bene. Sono felice e contento di essere qua, faccio di tutto per fare buone prestazioni, per salvarci il prima possibile”. Già, la salvezza, l’obiettivo primario dello Spezia e quello del portiere polacco, chiamato ad una stagione di riscatto dopo le difficoltà vissute a Firenze: “Il mio obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile, poi quando arriverà il momento ringrazierò tutti i dirigenti e il presidente per fargli guadagnare soldi (ride, ndr)”.

