Una due giorni di grande sport a Varazze. Il ricavato delle iscrizioni alle associazioni locali

Varazze. Unire tre cose. La passione per lo sport, la beneficienza, un anniversario. Nel fine settimana del 3 e 4 settembre, Varazze diventerà per due giorni “città dello sport” dove tutti potranno impegnarsi in varie competizioni, dal mare ai monti. Corsa, golf, vela e bike.

Ultima e vera finalità: la raccolta fondi a favore di alcune associazioni benefiche presenti sul territorio varazzino che ogni giorno operano silenziosamente come la Protezione civile, l’Oratorio Don Bosco, la San Vincenzo e la Caritas.

