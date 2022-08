Ventimiglia, gruppo di migranti bloccato vicino al confine: si alza in volo l’elicottero dei vigili del fuoco

Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi al confine italo-francese per un gruppo di migranti rimasto bloccato nella zona vicino al confine. Secondo le prime informazioni, gli stranieri si troverebbero a Sealza e sarebbero intrappolati in una zona impervia. A recuperarli sono accorsi i vigili del fuoco di Ventimiglia insieme a una squadra del nucleo Saf di Sanremo. Per le operazioni di salvataggio è stato allertato anche l’elicottero Drago 66 del 115, che dovrebbe trasbordare gli stranieri nella piazzola di Baia Benjamin.

Al momento non è chiaro cosa sia successo, anche per le difficoltà linguistiche riscontrate dai soccorritori, visto che i migranti parlerebbero soltanto l’arabo. Grazie al supporto di un mediatore del 112, gli stranieri sono stati avvisati di non muoversi e prepararsi per la notte in caso di problemi di recupero con l’elicottero.

