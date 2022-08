Addio al dottor Giuseppe Ricci, la famiglia: “Amò la sua gente, la sua famiglia, le sue montagne”

E’ scomparso ieri all’età di 91 anni il dottor Giuseppe Ricci, medico molto amato in città dove aveva esercitato la professione dal 1957. Dopo il liceo scientifico Pacinotti della Spezia, conseguita la laurea in medicina e chirurgia all’università di Parma, ottenne le specializzazioni in dermatologia, medicina del lavoro, igiene, medicina preventiva, presso le università di Genova e di Parma con le quali mantenne rapporti professionali costanti. Prestò il servizio militare come ufficiale medico nel Corpo degli Alpini.

Si dedicò all’attività di medico di famiglia con un carico di lavoro sempre al massimo degli assistiti, che superarono le tremila unità prima delle leggi che ne limitarono il massimale a milleottocento, sempre mantenendo il massimale fino alla cessazione dell’ incarico. Fu direttore, per molti anni, del primo centro pubblico di medicina del lavoro della Spezia. Pubblicò diversi studi su importanti riviste scientifiche del settore.

