Al via il tour ponentino della cantante Chiara Ragnini

Dopo la prima data genovese, l’artista ligure inaugura oggi una serie di appuntamenti nella Riviera del Ponente Ligure: stasera sarà ai Giardini Tagliaferro di Andora dalle ore 21:30. La cantautrice ligure Chiara Ragnini torna in tour dopo la calorosa accoglienza del pubblico lo scorso 12 agosto a Genova, sul palco del prestigioso Palco sul Mare Festival a Villa Durazzo Bombrini.

Al lavoro sul prossimo singolo in uscita il 30 settembre, l’artista inaugura infatti stasera una serie di appuntamenti che vedranno come protagonista proprio la Riviera del Ponente Ligure: Chiara sarà ospite oggi lunedì 22 agosto, a partire dalle ore 21:30, della manfiestazione Il sorriso è donna, presso la splendida cornice dei giardini Tagliaferro di Andora (SV). Sul palco insieme a lei anche Elisa Giraudo, Valentina Sloboda e Gli Swingati. Un legame particolare quello che lega la cantautrice alla cittadina ligure: nel 2016, infatti, aveva degnamente rappresentato Andora nella sfida artistica in diretta su RAI Due a Mezzogiorno in Famiglia, vincendo la gara grazie ai numerosi telespettatori che l’avevano sostenuta al televoto.

