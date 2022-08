Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Nella prima uscita nel suo stadio davanti al suo pubblico, l’Entella guidata da Mister Volpe vince 2-1 contro il Sangiuliano City, squadra neopromossa in Serie C. Il tecnico chiavarese, nei primi 45 minuti, si affida a De Lucia in porta, difesa a 4 con Parodi, Sadiki, Chiosa e Favale, il trio Dessena, Paolucci e Rada a centrocampo con Morosini ad agire dietro le punte Zamparo e Merkaj.

» leggi tutto su www.levantenews.it