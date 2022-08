Covid-19 in provincia: 1.576 casi, 41 ricoveri e nessun nuovo decesso

Sono 51 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore nella provincia spezzina. Il totale dei casi attualmente attivi si attesta così a 1.576, 13 in meno di ieri, grazie alle 64 guarigioni registrate tra ieri e oggi. A fronte di un calo dei contagiati, però, non si assiste a una riduzione dei pazienti ricoverati negli ospedali di Sarzana e La Spezia. Al San Bartolomeo i ricoveri sono saliti da 36 a 38, mentre al Sant’Andrea si è passati da 4 a 3, portando così il totale provinciale a 41, con un letto occupato in più rispetto a ieri. Nessuno dei pazienti ospedalizzati è in Terapia intensiva.

Nessuna variazione, invece, nel numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi, fermi a 635 dall’inizio della pandemia.

A livello regionale si assiste a una riduzione dei casi totali, che sono passati dagli 11.674 di 24 ore fa agli 11.541 (133 meno di ieri). Salgono invece i ricoveri: oggi sono 324 (21 più di ieri) e sono 7 i pazienti in Terapia intensiva.

Aumenta, infine, anche il numero dei decessi: con i due anziani Covid-19 positivi morti oggi il totale sale a 5.514 dall’inizio dell’emergenza.

