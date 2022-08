Dalla Festa della cultura contadina l’impegno per le aziende della vallata e per lo sviluppo dell’Alta Via

E’ stata un’occasione di promozione dei prodotti e del territorio la sedicesima edizione della Festa della cultura contadina che si è svolta il 20 e 21 agosto a Vezzanelli di Zignago organizzata da Comune e Pro Loco col sostegno di Regione e Camera di Commercio. Tipicità biologiche, laboratori, esposizione di animali e mezzi agricoli, giochi di una volta e tante curiosità del mondo rurale, hanno caratterizzato la manifestazione, tornata dopo due anni di fermo causa pandemia. Oltre a numerosi amministratori della Val di Vara, sono intervenuti, per la Regione, il presidente del Consiglio Gianmarco Medusei e la consigliera Daniela Menini, e per la Camera di Commercio il presidente Enrico Lupi, il segretario generale Marco Casarino e il direttore dell’Azienda speciale Riviere di Liguria, Ilario Agata.

I vertici camerali hanno ribadito l’impegno della Camera di Commercio ad accompagnare, in sinergia con sindaci e associazioni, le attività delle aziende della vallata fungendo anche da canale di comunicazione tra le imprese e le istituzioni di ogni livello. Nell’occasione è stata ribadita l’importanza di un utilizzo efficace degli investimenti che, tramite il Psr (Piano di sviluppo rurale), è possibile realizzare sul territorio facendo sistema con Regione (principale attore del Psr e riferimento verso l’Unione europea), associazioni e Comuni. Toccando il tema dell’Alta Via dei Monti Liguri, la Camera di Commercio ha ricordato come questo percorso, tessuto connettivo delle aree dell’entroterra del territorio, vada il più possibile sviluppato e sostenuto in un’ottica di crescita complessiva del vallata e della sua attrattività turistica.

