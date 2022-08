Elezioni: i candidati liguri della Lega

Dall’ufficio stampa della Lega Salvini

Alle elezioni politiche del 25 settembre la Lega privilegia il territorio con capilista liguri nei

collegi proporzionali e candidati liguri nei collegi uninominali. Inoltre, lo spezzino Lorenzo

Viviani sarà candidato nel collegio proporzionale Veneto 2, un riconoscimento al suo

impegno e alla sua attività per il mondo della pesca a livello nazionale. La Lega ha deciso di

ricandidare tutti i parlamentari uscenti perché hanno lavorato bene e garantiscono

rappresentanza in tutti i territori. La Liguria è una delle regioni più colpite dal taglio dei

parlamentari, ora sta a noi – candidati, militanti, sostenitori e amici – portare a casa un

risultato che permetta al maggior numero possibile di parlamentari di rappresentare il

territorio e una rappresentanza ligure di peso nel prossimo Governo. Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria

LIGURIA – COLLEGIO UNINOMINALE CAMERA 1

Rixi Edoardo, 48 anni, Genova, deputato, componente Commissione Trasporti, già

sottosegretario e vice ministro al Mit, già assessore regionale allo Sviluppo economico in

Liguria, responsabile dipartimento Infrastrutture e trasporti Lega Salvini Premier, segretario Lega in Liguria.

