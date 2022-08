Genova. “Sì, andrò a votare ma con molte perplessità e con la convinzione che non servirà a nulla“, risponde così Sandro, 60 anni, genovese, circa la sua decisione in vista delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento in programma il 25 settembre.

Sondando il terreno per capire se si andrà o meno a votare – tra decisi, indecisi e astenuti – il pensiero di Sandro rispecchia quello della maggior parte dei genovesi a cui è stata posta la domanda.

