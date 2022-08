Elezioni politiche, il ‘Terzo polo’ deposita le liste: ecco tutti i candidati in corsa

Genova. Questa mattina sono state depositate presso il Tribunale di Genova le liste per Camera e Senato di “Azione Italia Viva Calenda”, Italia sul Serio, TerzoPolo.

“Abbiamo messo in campo figure rappresentative di ogni territorio, con esperienze amministrative e professionali di grande rilievo, donne e uomini che si sono messi a disposizione di questo nuovo progetto liberale, riformista, europeista che rappresenta una grande opportunità per il Paese e per le esigenze del nostro territorio ligure. Saranno da domani in ogni strada e piazza per raccontare il programma della nostra lista e soprattutto ascoltare e confrontarsi con i cittadini”, dichiara Raffaella Paita in una nota stampa.

