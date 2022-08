Fezzanese, buona la prima. Al “Luperi” battuto il Tau

Debutto vincente per la Fezzanese. La squadra di Stefano Turi supera con un gol il quotato Tau Calcio Altopascio e dimostra di avere le carte in regola per guardare avanti con fiducia e motivate ambizioni. Conclusa la prima frazione di gara a reti bianche, dove c’è da menzionare il clamoroso palo colpito dagli ospiti al 45′ con la punizione calciata da Brega, nella ripresa la partita viene definitivamente sbloccata al 43′ grazie alla velenosa conclusione del giovane Lunghi, il quale capitalizza al meglio l’assist fornito da Andrei. Grazie a questa vittoria, i verdi, accedono al primo turno dove troveranno il Sesti Levante di mister Barilari

Fezzanese – Tau Calcio 1-0

Marcatori: 43′ st G. Lunghi (F)

