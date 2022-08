Il caprone salvato alle Cinque Terre sarà operato ad una zampa

Si trova ricoverato presso un Centro recupero animali selvatici nell’entroterra genovese il caprone salvato negli scorsi giorni su una scogliera alle Cinque Terre. Il caprino era rimasto bloccato sulle rocce, a pochi metri dal mare, per alcuni giorni dopo essere presumibilmente caduto. E’ rimasto ferito ad una zampa, per questo sarà operato. L’animale è stato rifocillato dai volontari dell’ENPA, quando sarà in forze sarà deciso il suo destino.

L’articolo Pnrr, la Lunigiana si candida a diventare una comunità verde proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com