Legino, Fabio Tobia promuove la squadra: “Macagno un leader, facevo bene a vantarmi dei miei giovani”

Inizia con il piede giusto la stagione del Legino. L’esordio in Coppa Italia ha visto i verdeblù di mister Fabio Tobia imporsi 3 a 1 contro il Ceriale. Non solo il risultato, tra le note positive ci sono i tanti giovani verdeblù che si sono messi in mostra. Un Legino profondamente rinnovato che incuriosisce l’allenatore.

“Il Ceriale – esordisce Tobia – è un’ottima squadra con grandi individualità. Faranno un campionato di vertice. Noi siamo tutti da scoprire, quasi tutta la squadra era composta da giovani. In questi casi non c’è mai nulla di certo: ti puoi riconfermare nel giro di poco o incappare in un incidente di percorso. Questa sera abbiamo visto che il lavoro fatto è servito. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ad agosto il calcio non conta, il calcio vero arriverà con il campionato e quando ci saranno da affrontare i primi inconvenienti“.

