“Lo spezzino Viviani candidato nel collegio Veneto 2 riconoscimento del suo impegno”

“Alle elezioni politiche del 25 settembre la Lega privilegia il territorio con capilista liguri nei collegi proporzionali e candidati liguri nei collegi uninominali. Inoltre, lo spezzino Lorenzo Viviani sarà candidato nel collegio proporzionale Veneto 2, un riconoscimento al suo impegno e alla sua attività per il mondo della pesca a livello nazionale. La Lega ha deciso di ricandidare tutti i parlamentari uscenti perché hanno lavorato bene e garantiscono rappresentanza in tutti i territori. La Liguria è una delle regioni più colpite dal taglio dei parlamentari, ora sta a noi – candidati, militanti, sostenitori e amici – portare a casa un risultato che permetta al maggior numero possibile di parlamentari di rappresentare il territorio e una rappresentanza ligure di peso nel prossimo Governo”. Lo ha detto Edoardo Rixi, segretario Lega Liguria, a margine della presentazione delle liste della Lega in Liguria.

