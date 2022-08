Meeting di Rimini, la Regione mette in mostra le eccellenze del territorio: il basilico e i limoni delle Cinque Terre

Rimini. “La Liguria è tornata protagonista in tutti i settori, dal turismo, agli alberghi, dalle seconde case all’eccellenza dell’enogastronomia e ancora di più lo sarà nel prossimo futuro. Negli ultimi anni partecipavamo al Meeting di Rimini con l’obiettivo di far crescere il turismo in Liguria e valorizzare i prodotti della nostra terra. Oggi possiamo dire che la nostra regione è capofila nella ripartenza del settore, vivendo uno dei momenti più floridi e continuando a puntare sulla destagionalizzazione. Il 22 settembre inaugureremo il Salone Internazionale della Nautica, il primo salone internazionale in Italia. Ancora una volta arriviamo primi in un settore che alla Liguria porta occupazione e prospettive. Un salone che registra già numeri da record, segnando rispetto allo scorso anno un +109 % dei biglietti venduti dal 4 luglio a metà agosto. Tutto questo significa lavoro e indotto”.

Lo stand di Regione Liguria al Meeting di Rimini quest’anno è rappresentata dal basilico, con lo chef Roberto Panizza impegnato nella preparazione del pesto al mortaio, oltre alla granita al basilico e limone delle Cinque Terre.

