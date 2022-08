Nuove Terre chiude a Bonassola e Framura tra circo e teatro

Il Festival Nuove Terre, ideato e organizzato da Officine Papage, che quest’anno ha raddoppiato la sua rete coinvolgendo ben 10 comuni, tra costa e entroterra del levante ligure, termina con due spettacoli molto diversi ma fortemente legati alle parole d’ordine che hanno guidato l’estate 2022: Poesia e Presente. “Abbiamo cercato una sintesi di arte ed emozione che restituisca la complessità della vita e del reale, – dichiara il direttore Marco Pasquinucci – per essere presenti, come è proprio della performance, consapevoli e in ascolto di tutto quello che ci circonda.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com