Politiche 2022, le liste ufficiali: ecco i candidati che puntano a farsi eleggere in Liguria

Genova. Sono 15 i seggi in palio in Liguria per i politici che ambiscono a diventare (o restare) parlamentari nella prossima legislatura, 9 in meno rispetto al 2018 per effetto della riforma costituzionale che ha ridotto il numero di rappresentanti alla Camera e al Senato. Scaduto il termine per depositare le liste, le candidature dei vari partiti sono ormai ufficiali.

Sei seggi (quattro alla Camera, due al Senato) vengono assegnati in altrettanti collegi uninominali: vince chi prende più voti. Ogni coalizione indica un solo candidato per ogni collegio e il suo nome appare sulla scheda elettorale. Gli altri nove seggi (sei alla Camera, tre al Senato) vengono assegnati in collegi proporzionali: i candidati delle liste bloccate (non si possono esprimere preferenze sulla scheda) saranno eletti in base alla percentuale di voti ottenuta dalle singole formazioni politiche. La soglia di sbarramento è del 3%: i partiti che non la superano non entra nella rispettiva camera.

» leggi tutto su www.genova24.it