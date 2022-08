Politiche 2022, Rita Dalla Chiesa capolista per Forza Italia alla Camera in Liguria

Genova. Rita Dalla Chiesa capolista alla Camera per il collegio proporzionale in Liguria per Forza Italia. Dietro di lei Roberto Cassinelli, parlamentare azzurro uscente. Il suo collega, Roberto Bagnasco, sarà invece candidato al collegio uninominale per il Levante per la Camera.

Liste firmate e depositate, Carlo Bagnasco, coordinatore ligure di Forza Italia, è soddisfatto: “Abbiamo deciso di dare riconferma dello status quo e di premiare quello che è stato un buon operato – afferma – ma c’è anche un importante elemento di novità”.

