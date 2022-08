Dopo la piccola pausa estiva e numerosi successi agonistici, la Round Zero Gym ASD della Maggiolina, affiliata alla federazione pugilistica italiana e diretta dal tecnico Luca Riccardi coadiuvato dal tecnico Manuel Lucchi, riparte oggi 22 agosto con i corsi di pugilato stile olimpico, a numero chiuso, tutti giorni, prenotabili tramite App alle 13, alle 18 e alle 19. Corsi per i bambini (5-12 anni) il martedì e il giovedì alle 16.45. “Il pugilato non è solo uno sport ma un vero e proprio stile – spiega Riccardi – In più è un ottimo strumento di difesa personale. La boxe non è violenza ma il contrario, poiché insegna ai pugili a essere uomini, accrescendo e sviluppando le proprie doti. Se sappiamo difenderci, non avremo motivo di essere aggressivi. Il pugilato contribuisce a formare il carattere etico-sociale della persona, determinando una relazione con le situazioni e le persone. L’allenamento consiste nello sviluppo delle capacità coordinative attraverso giochi, corse singole e a staffetta, slalom e vari tipi di spostamenti e nell’apprendimento dei fondamentali del pugilato, con l’apprezzamento dello spazio, della distanza, del tempo e del ritmo. Viene inserita anche l’attività di sparring condizionato, attività a coppie senza contatto. Il lavoro in coppia è visto sotto forma di gioco, dove il partner perde il ruolo di avversario, assumendo quello di compagno, amico”. Per informazioni 328 7327116 – www.roundzerogympalestralaspezia.com

L’articolo Pugilato, ripartono i corsi della Round Zero Gym proviene da Citta della Spezia.

