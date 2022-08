Sampdoria, Giampaolo: “Questo è lo spirito giusto, pareggio che ci dà nuova consapevolezza”

Genova. Il fatto che la Juventus sia l’ombra della squadra di un paio di anni fa e sia ancora in una condizione di evidente difficoltà nella costruzione del gioco e nel servire Vlahovic non deve attenuare i meriti di una Sampdoria molto solida e concreta, con una difesa praticamente perfetta guidata da un Colley monumentale, che a Giampaolo è piaciuto anche nella gestione della palla (“una delle sue migliori partite”) e la mentalità giusta per questo inizio di campionato.

Il punto sta quasi stretto alla squadra di Giampaolo, che stavolta può sorridere dopo la delusione della sconfitta contro l’Atalanta viziata dal gol annullato a Caputo. Questa volta il var è andato in soccorso della sua squadra: stupisce, in effetti, che il guardalinee non abbia visto dal vivo l’evidente fuorigioco di Vlahovic prima che desse la palla a Rabiot.

» leggi tutto su www.genova24.it