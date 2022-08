Sommovigo e Lombardi: “L’incontro con Toti per risolvere il caso dei cinghiali alla Maggiolina sia aperto a tutti i gruppi consiliari”

“Apprendiamo dalla stampa che il presidente della nostra Regione, Giovanni Toti, domani sarà alla Spezia per affrontare e si spera risolvere, con il sindaco Peracchini e le autorità competenti, la problematica della presenza, da ormai parecchi giorni, dei cinghiali all’interno del Parco della Maggiolina.

Ci fa davvero piacere che il presidente della Regione si sia deciso a supportare il sindaco nella risoluzione di tale problematica, posto che appare evidente che abbia bisogno di un supporto per uscire dall’impasse.

Noi, come gruppo consiliare “Spezia con Te”, già nel precedente comunicato, abbiamo ribadito la nostra disponibilità a supportare e appoggiare il sindaco, purché agisca subito con tempestività e assicuri sia il ricollocamento degli animali sia la possibilità ai cittadini e al gestore di riappropriarsi del Parco. Abbiamo chiaramente sostenuto di essere pronti a dare una mano al sindaco nel prendere (finalmente) decisioni efficaci e concrete.

Ora, preso atto della presenza del presidente di Regione domani alla Spezia, chiediamo ufficialmente al sindaco di partecipare alla riunione e di assicurare la partecipazione alla stessa dei gruppi presenti in Consiglio Comunale attraverso il loro capogruppo oppure tramite un loro delegato fra i consiglieri”. E’ quanto chiedono con una nota Piera Sommovigo e Giorgia Lombardi, componenti del gruppo “Spezia con te”.

“Riteniamo, infatti, che – attesa la rilevanza che ormai ha assunto la questione e le conseguenze che, anche in termini economici, finiranno per gravare sull’amministrazione comunale in termini di eventuale risarcimento, ripristino dello stato dei luoghi, spese di trasporto degli animali e quant’altro – la partecipazione e il contraddittorio aperto ai gruppi consiliari sia l’unica soluzione perseguibile anche per lo stesso sindaco che potrebbe in tal modo giovarsi dell’appoggio di tutte le forze politiche. Attendiamo, quindi, un segnale concreto di apertura al dialogo da parte dell’amministrazione – concludono le consigliere di opposizione – e auspichiamo comunque che l’incontro di domani con il presidente di Regione sia solo il primo di una serie di incontri che potrebbero essere calendarizzati per affrontare una volta per tutte altre gravi problematiche come la situazione della sanità e degli ospedali della nostra città e la non ancora risolta vicenda della cassa integrazione delle Oss spezzine e del loro ricollocamento”.

L’articolo Sommovigo e Lombardi: “L’incontro con Toti per risolvere il caso dei cinghiali alla Maggiolina sia aperto a tutti i gruppi consiliari” proviene da Citta della Spezia.

