Sul sito di Regione Liguria i moduli per la gestione dei danni del maltempo del 18 agosto

Scattano le procedure per la gestione dei danni in seguito agli eventi calamitosi dello scorso 18 agosto 2022. A questo proposito si comunica che sul sito di Regione Liguria sono a disposizione tutte le informazioni necessarie per attivare le procedure da parte delle diverse tipologie di soggetti danneggiati, la relativa modulistica e le istruzioni.

Si precisa che, mentre imprese e attività dovranno fare riferimento alla Camera di Commercio, i privati dovranno compilare apposito modulo (Mod.D) scaricabile a questo link oppure ritirarne copia presso l’Urp oppure al centralino di palazzo civico e presentarlo, debitamente compilato e corredato di apposita documentazione, al Comune a mezzo raccomandata A/R, tramite Pec, oppure direttamente al protocollo dell’ente entro 30 giorni dall’evento calamitoso.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com