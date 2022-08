“Uomini sul fondo”, così la propaganda fascista raccontava la guerra sottomarina

Primo appuntamento con la rassegna cinematografica dal titolo: “Le guerre d’Europa: i passi in ombra del cammino verso la democrazia” organizzata da Europe Direct e Provincia della Spezia, nell’ambito delle attività culturali promosse per il 2022 e legate alle tematiche europee. Il primo film in programmazione è: “Uomini sul fondo”, regia di Francesco De Robertis, che sarà preceduto da una presentazione dell’ammiraglio Francesco Chionna.

L’iniziativa rientra nel progetto annuale “Europa & Cinema” e quest’anno viene presentata presso il Parco della Rimembranza, in via San Francesco d’Assisi alla Spezia. La scelta è legata alla volontà di avere l’occasione si trascorrere tre serate dedicate a tre capolavori del cinema italiano in un luogo dedicato alla memoria in cui poter trovare anche uno spazio di una riflessione comune sulla guerra, oggi di nuovo alle porte d’Europa.

