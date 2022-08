Al via la stagione dell’Albenga Volley, Grassadonio: “Siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare”

Albenga. L’Albenga Volley scalda i motori in vista della nuova stagione, anche se nella realtà non li ha mai del tutto spenti. La società ingauna è pronta a ripartire con prima squadra e settore giovanile, ma si è tenuta comunque impegnata durante tutta l’estate con iniziative rivolete ai propri tesserati. In merito è intervenuto il direttore generale Massimiliano Grassadonio, che ha ripercorso tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi.

“Ci siamo, siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare – esordisce così il Dg biancoblù -. Non ci siamo mai fermati, ne sono la dimostrazione tutte gli eventi che abbiamo organizzato o a cui abbiamo partecipato in questi mesi. Partirei dalla festa finale del torneo promozionale S3, organizzato in collaborazione con la Federazione, a cui hanno partecipato 400 atleti in 20 campi all’aperto. Una prima grande manifestazione dopo gli ultimi anni in cui non è stato possibile farla. Inoltre siamo andati con le nostre ragazze dell’U12-U14-U16 a Calizzano per un camp di una settimana, dove abbiamo potuto sviluppare competenze tecniche oltre ad aver fatto un grande lavoro di aggregazione. Tra le varie attività, c’è inoltre lo Sport Show di San Giorgio a cui partecipano tutte le realtà sportive del territorio, in questo caso abbiamo collaborato con i Viceversa, società sportiva che lavora nell’ambito dell’inclusione. Tante iniziative che ci stanno permettendo di strutturare sempre meglio il nostro corpo dirigenziale, che riesce a lavorare anche grazie all’ottima collaborazione con l’amministrazione comunale, con cui stiamo interagendo per la realizzazione del nuovo fondo del palazzetto di Leca d’Albenga.”

