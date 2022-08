Alessandro Piana candidato al Senato: «Sono onorato»

Imperia. Alle prossime elezioni politiche del 25 settembre Alessandro Piana, attualmente vice presidente della Regione Liguria, è candidato al Senato con la Lega.

«Sono particolarmente onorato di aver avuto l’occasione da parte del mio partito di poter correre e concorrere ad ottenere un risultato a livello regionale e soprattutto nazionale, tenendo presente che il gruppo parlamentare della Lega che quello al Senato sono quelli che hanno lavorato maggiormente sia come numero di documenti prodotti che per risultati ottenuti, quindi fa particolarmente piacere essere preso in considerazione in questa importante tornata elettorale. Il mio impegno per il territorio – continua Piana – ci sarà sempre e costantemente indipendentemente da quello che sarà l’esito delle elezioni. Mi auguro naturalmente che tutto possa procedere nel migliore dei modi».

» leggi tutto su www.riviera24.it