Andora, visita dell’ambasciatore d’Israele Dror Eydar: ha presentato il suo libro “All’arco di Tito”

Andora. Visita ad Andora dell’Ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar che ieri sera ha presentato alla affollata platea riunita nella sala consigliare di Palazzo Tagliaferro il suo libro “All’arco di Tito” (edito da Salomone Belforte) che raccoglie le sue riflessioni nel corso del suo mandato in Italia nel quale il diplomatico ha voluto fortemente essere non solo l’ambasciatore dell’Israele moderno, ma anche della civiltà ebraica.

Il sindaco Mauro Demichelis, nell’ambito di un incontro istituzionale, ha presentato Andora, la sua economia e i suoi progetti futuri e verificato il grande interesse del diplomatico per l’agricoltura locale, le attrattive turistiche e il nucleo storico di Castello. L’ambasciatore ha riaffermato la disponibilità dello Stato di Israele a condividere le proprie competenze in ogni campo a favore dell’Italia e delle sue comunità. Inoltre, il S.E. Dror Eydar ha anche confermato la profonda riconoscenza verso i generosi liguri che aiutarono, non senza rischi, i profughi della Shoah a partire dai porti di La Spezia, Savona e Genova alla volta della terra d’Israele.

