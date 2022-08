Caos in piazzale Parenzo, assalto all’unica tabaccheria che vende i biglietti per Pisa-Genoa

Genova. Momenti di caos e tensione questo pomeriggio in piazzale Parenzo a Staglieno dove è presente l’unica ricevitoria abilitata a vendere i biglietti per la partita Pisa-Genoa di Serie B in programma domenica prossima alle 20.45.

La ricevitoria è stata presa d’assalto dai tifosi, arrivati da tutta la città per acquistare il titolo di accesso al settore ospiti. La polizia locale ha chiuso al traffico il viale alberato e sul posto, a causa di qualche acceso diverbio tra le persone in coda, è intervenuta anche la polizia di Stato.

