Caravonica, il sindaco Dulbecco candidato alla Camera con Forza Italia

Caravonica. Angelo Francesco Dulbecco, sindaco di Caravonica eletto nel 2021 è ufficialmente candidato alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, con Forza Italia.

«Ringrazio il mio Presidente Silvio Berlusconi, i vertici del partito, il coordinatore regionale, l’amico Carlo Bagnasco e il nostro Onorevole, l’amico Roberto Cassinelli per la fiducia. Dopo tutti questi anni di militanza in Forza Italia, anni in cui, con fedeltà e lealtà, senza mai percepire soldi e prebende varie ho visto molti lasciare il partito nei momenti difficili in cerca di posti di potere e retribuiti, è un onore essere indicato come rappresentante della mia terra, la Liguria dove sono nato e dove ho fatto le mie esperienze amministrative fino all’elezione a Sindaco. Entro in lista come secondo uomo dopo il nostro parlamentare uscente e rappresento i giovani del mio partito che, per amore di verità, capitanati dal mio coordinatore Marco Bestetti, avrebbero meritato assolutamente maggiore rappresentanza nazionale, dal momento che sono uno dei due soli dirigenti giovanili candidati in tutta Italia. Ora uniti fino alla vittoria, per dare speranza e futuro alla nostra Nazione» commenta Dulbecco.

» leggi tutto su www.riviera24.it