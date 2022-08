Carcare. Scarti di materiale edile e rifiuti da non gettare nei cassonetti dell’indifferenziato sono stati abbandonati, nella notte tra domenica e lunedì, nei pressi del liceo Calasanzio, proprio accanto ai bidoni destinati alla scuola.

In quel punto è stato potenziato il sistema di video sorveglianza con telecamere ad alta definizione e i tecnici sono al lavoro per scoprire chi ha cercato di smaltire in modo così incivile ciò di cui non si serviva più.

