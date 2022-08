Caso Diarra, per il Legino parola a Matteo Marenco: “Attendiamo il parere della federazione, d’ora in poi faremo più attenzione”

Savona. Domenica sera allo stadio Ruffinengo è andata in scena Legino-Ceriale, gara valevole per la prima giornata della Coppa Italia di Promozione vinta dai padroni di casa con il risultato di 3-1. La classifica del Girone B vede dunque in questo momento il Pietra Ligure ed il sodalizio del presidente Carella primi in classifica appaiati a 3 punti, questo mentre Ceriale e Soccer Borghetto sono ancora fermi a zero.

Il verdetto del giudice sportivo potrebbe tuttavia ribaltare completamente questa graduatoria. Il Ceriale ha infatti annunciato di aver scelto di ricorrere a causa della presenza nell’undici titolare del Legino dello squalificato Lamine Diarra, una situazione che, se accertata come tale, porterebbe all’assegnazione del 3-0 a tavolino alla formazione guidata da mister Davide Brignoli.

