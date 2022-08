Centro salute mentale ad Albenga, Ciangherotti all’assessore Gaia: “Scuse peggio del danno”

Albenga. “Peggio il tacon del buso, recita un antico proverbio veneto, per dire che a volte le giustificazioni sono peggio del danno provocato. Qui non si tratta di danni, ma dell’ennesima brutta figura della giunta di centrosinistra del sindaco Tomatis. Brutta figura fatta dall’assessore a Servizi sociali Marta Gaia riguardo alla smania del Comune di offrire alcuni locali del convento di San Bernardino al Servizio di Igiene Mentale dell’Asl 2”, così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga, replica alla risposta dell’assessore albenganese Marta Gaia con riferimento al centro salute mentale ingauno.

“L’offerta del Comune – spiega -, approvata dalla Giunta e firmata, per conto dell’Asl, da un dirigente che non aveva potere di rappresentanza (e per questo annullata dall’Asl) ha, secondo me, un gravissimo errore di fondo. Nell’atto approvato dalla Giunta non si allega, e non si tiene in nessun conto, la perizia che l’ingegner Armando Allaria aveva redatto nel 2016 nei locali in questione. La perizia, che questa mattina per conoscenza ho inoltrato alla direzione generale Asl2, aveva stabilito che gli spazi non fossero salubri, e che si sarebbe dovuti intervenire in maniera immediata per bonificarli. Non mi risulta che tali lavori siano mai stati eseguiti”.

