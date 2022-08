Chiavari e la sicurezza dei canali delle acque: lavori in corso in via Entella

Chiavari. Non si fermano gli interventi di manutenzione dei canali di deflusso delle acque meteoriche, delle vasche di raccolta e della rete fognaria cittadina. Operazioni che fanno parte di un dettagliato programma di pulizia e messa in sicurezza realizzato in collaborazione con Iren.

“Questa mattina gli operatori stanno intervenendo in via Entella e in via Grimaldi, rimuovendo il materiale depositato anche a seguito dell’evento meteo di giovedì scorso – spiega l’assessore al ciclo delle acque Paolo Garibaldi – Per ripristinare le condizioni di deflusso delle acque in vista della stagione autunnale siamo partiti, ad inizio mese, da via Piacenza per arrivare in via Martiri della Liberazione, via Rivarola, piazza Verdi, via Delpino e poi proseguire in altre zone centrali”.

