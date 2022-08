Chiavari: Expo Fontanabuona, 38a edizione

È stat presentata questa mattina la 38a edizione dell’Expo Fontanabuona che, dopo due anni di piattaforma web, torna in presenza con 40 espositori e un ricco programma destinato a tutti ed in particolare alle famiglie. La presidente del Gal, Alessandra Ferrara e il vice presidente, Paolo Corsiglia, hanno illustrato le numerose proposte dell’Expo mettendo in risalto specialmente le due novità di quest’anno: lo streetfood o “cibo di strada” che prevede stand gastronomici che tutti i giorni propongono piatti tipici del territorio e il Concorso Gastronomico “Piatto d’Autore” per l’individuazione del piatto-simbolo della Valfontanabuona. Non meno importante il Convegno che tratterà del futuro, cioè delle prospettive di sviluppo della vallata. In questa prospettiva sono state coinvolte le scuole del territorio, cioè l’Ipseoa Marco Polo e l’Iis Marsano.

» leggi tutto su www.levantenews.it