Corazòn Festival, in Piazza Brin arriva un’orchestra di 30 elementi per omaggiare Ennio Morricone

Nel quinto giorno di Corazòn Festival, mercoledì 24 agosto, alle 21.30 si ritorna con la grande musica: “Morricone Film History”.

Uno spettacolo interamente dedicato al premio Oscar Ennio Morricone. Alla Spezia, in piazza Brin, un’orchestra di 30 elementi ripercorre la carriera del grande compositore italiano attraverso le sue colonne sonore più famose e significative.

Da Sergio Leone a Tarantino, dai leggendari spaghetti western di Sergio Leone alle musiche realizzate per Hollywood che hanno consacrato il compositore quale icona mondiale con una stella sulla Walk of Fame, fino agli ultimi lavori per The Hateful Eight di Quentin Tarantino: Morricone Film History è un viaggio nella storia del cinema che celebra l’intensità di un artista in continua evoluzione, sempre pronto a esplorare e a cercare la chiave musicale perfetta per ogni film.

In programma brani tratti, tra gli altri, da film indimenticabili come Metti una sera a cena, Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Giù la testa, Sacco e Vanzetti, Per qualche dollaro in più, Per un pugno di dollari, Il buono il brutto e il cattivo, C’era una volta il west. E, ancora, Il clan dei siciliani, The Hateful Eight, Nuovo Cinema Paradiso. Mission, C’era una volta in America, La leggenda del pianista sull’oceano. Un evento da non mancare.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 15.30, si prosegue con gli workshop e Corazòn Festival propone un Laboratorio di lettura espressiva dove si imparerà ad esplorare il mondo della lettura espressiva, imparando a giocare con la voce che legge. Docenti: Maria Grazia Tirasso, Francesco Nardi e Sandro Ghini.

