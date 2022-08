Denunciato l’autore del furto in via Pecorina

Il personale della Polizia di Stato di Sarzana oggi ha provveduto a denunciare l’autore del furto messo a segno il giorno di ferragosto ai danni di una nota attività commerciale con sede in via Pecorina e impegnata nel settore del noleggio di attrezzature. I poliziotti del Commissariato cittadino, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno riconosciuto un uomo – già noto per precedenti analoghi – dall’età apparente fra i 50 e i 60 anni e con i capelli rasati. Lo hanno osservato intento a rimuovere una batteria da un autocarro della ditta, che si trovava nel vano laterale sinistro del mezzo parcheggiato fra il cancello carraio e la sbarra che regola l’accesso all’area. Per ricostruire tutto l’accaduto gli investigatori hanno quindi ricostruito il percorso dell’autore del furto dal momento in cui è uscito dalla sua vettura, si è accovacciato accanto all’autocarro, ha armeggiato nel vano batteria e infine si è impossessato della stessa allontanandosi fino a deporre la batteria appena asportata all’interno del suo veicolo dove ad attenderlo c’era una complice in fase di identificazione. Le indagini proseguono dunque per risalire all’identità dell’altro raid compiuto nei giorni precedenti nella stessa azienda.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com