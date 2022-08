Elezioni politiche 2022: Italia Sovrana e Popolare, presente in Liguria e in tutta Italia

Genova. Con circa 60 mila sottoscrizioni raccolte in meno di due settimane su tutto il territorio nazionale, il 25 settembre il simbolo di Italia Sovrana e Popolare sarà presente sulle schede elettorali della Liguria e di tutta la penisola.

“Un risultato eccezionale – si legge nella nota stampa del partito – arrivato nonostante i tempi strettissimi e il periodo oggettivamente difficile, grazie all’impegno dei tanti militanti e alla risposta entusiasta delle migliaia di persone che, in pieno agosto, hanno fatto la fila per firmare ai banchetti di Italia Sovrana e Popolare, la formazione anti sistema e anti Draghi che raggruppa il Partito Comunista di Marco Rizzo, Ancora Italia di Francesco Toscano, Riconquistare l’Italia di Stefano D’Andrea, Azione Civile di Antonio Ingroia, i comitati No Draghi e altri soggetti politici”.

