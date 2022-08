I Carabinieri della stazione di Levanto avevano raccolto la denuncia sporta dal titolare di un distributore di carburanti con annesso bar, che aveva segnalato continui ammanchi di denaro dalla cassa negli ultimi due mesi. Ieri sera, dopo aver svolto vari servizi di osservazione nei pressi della stazione di servizio, i Carabinieri hanno sorpreso un dipendente, sul quale già si erano concentrati i sospetti, dopo che questi, approfittando di un attimo di distrazione della proprietaria, si era avvicinato alla cassa, l’aveva aperta e aveva prelevato del denaro contante. Purtroppo per lui, però, i numeri di serie delle banconote erano stati acquisiti in precedenza dai Carabinieri, che glieli hanno trovati addosso quando sono intervenuti per fermarlo.

Vistosi ormai scoperto, il dipendente non ha potuto che ammettere di essersi appropriato della somma, che ha consegnato ai militari.

Accompagnato in caserma per la redazione degli atti relativi al suo deferimento per furto aggravato, gli è stato contestato anche l’ammanco di ulteriori piccole somme asportate negli ultimi tempi dalla cassa del distributore. Il dipendente ha anche restituito l’ulteriore somma di 400 euro che, a suo dire, corrisponderebbe al totale degli ammanchi. Ma riguardo al totale del denaro rubato è in corso una verifica di cassa per verificare se effettivamente corrisponde a quanto dichiarato dal lavoratore che ha sostenuto che le somme asportate sarebbero state sempre di modesta entità, nella speranza che nessuno si accorgesse degli ammanchi.

L’articolo Furti dalla cassa del distributore. Il titolare fa denuncia ai Carabinieri e scopre che il ladro era un dipendente proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com